Scuola: al via iscrizioni online in Italia, aperte anche a San Marino

Dalle ore 8 di ieri sono partite le procedure per l'iscrizione degli studenti all'anno scolastico 2019/2020 in Italia. Iter che devono seguire anche le famiglie sammarinesi che decidono di iscrivere i propri figli alle scuole fuori confine.

Intanto sono aperte anche sul Titano le iscrizioni anche se resta il formato cartaceo



In Italia una operazione che, per molti, andrà fatta esclusivamente online e che proprio per questo potrebbe mettere in difficoltà parecchi genitori, specialmente quelli non perfettamente a proprio agio con i sistemi telematici. Lo ricorda Skuola.net che riassume i passaggi principali dell'iter di iscrizione, contenuti nella circolare del Miur, compresi alcuni dettagli che spesso rimangono fuori dalla porta quando si parla di questo momento. Intanto una premessa: non c'è bisogno di affollarsi davanti i computer, rischiando di ingolfare il sistema e di non riuscire a completare la procedura. Infatti NON SI TRATTA DI UN CLICK-DAY IN CUI CHI ARRIVA PRIMO ALLOGGIA MEGLIO, perché la domanda si potrà presentare, in qualsiasi momento, fino alle ore 20 del 31 gennaio. Per farlo basterà collegarsi al portale del Miur dedicato alle iscrizioni.