MATANO: un "Gorilla" spiaggiato anche sul Titano

Per SAN MARINO CINEMA arriva Matano protagonista di "ATTENTI AL GORILLA" con la voce di Claudio Bisio una storia “animalista” per la regia di Luca Miniero

Dal TONNO (spiaggiato) al GORILLA (salvato) FRANK MATANO torna in multisala romagnola, dove ha già presentato l'opera prima di mare “tutta sua! - dice lui -”, da attore protagonista impersona, stavolta, un avvocato fallito che 'libera' (vincendo una causa in aula contro la moglie in procinto di divorziare (la CAPOTONDI) a sua volta avvocato di successo) si accolla una scimmia dalla cattività e la ospita a casa in un menage famigliare burrascoso da MATANO..., appunto.

Uno scimmione in affido con la voce di BISIO (recita da gorilla il mimo inglese Peter: eccezionale veramente visto che la testa è robotizzata non vede muovendosi ma si disimpegna come un orango antropomorfo del Borneo) non è una cosa da tutti i giorni ma da famiglia allargata... più pazza del mondo.

