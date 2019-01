VAN GOGH romagnolo

La Riviera per Van Gogh, stasera al teatro La Regina di Cattolica, lo spettacolo sul pittore olandese con in scena Preziosi e in multisala direttamente da Venezia l'opera filmica con Defoe

Tutto VAN GOGH da Cattolica a Cesenatico si parla di lui.

Al teatro cattolichino il copione scritto da Stefano Massini (Premio Tondelli nel 2005) protagonista Alessandro Preziosi nell' ODORE ASSORDANTE DEL BIANCO. Testo “limpido, chiaro e immediato” -secondo la critica- parla del genio imprigionato in manicomio consegnato dal destino alla speranza viva nel fratello Theo, un Vincent che continua a creare... (a vedere oltre la tela bianca: colorando ancora la nostra vita). Spiegare il pittore che sapeva toccare tutti i sensi compreso l'olfatto è il vero mestiere, sublime, dell'attore (“portatore di bellezza”, dice Preziosi) . Finzione e immaginazione in uno spettacolo sulla difficoltà ad accettare la realtà (non è solo il caso di VAN GOGH) è una tematica attuale sulla ricerca della verità.

“Van Gogh -sulla soglia dell'etenità” di Julian Schnabel (a 22 anni dal suo memorabile BASQUIAT) si ispira direttamente a paesaggi e dipinti del pittore animandoli in scene e piani sequenza. Willem Defoe vince la Coppa Volpi del miglior attore a Venezia 2018 e trionfa anche ai GLOBES americani interpretando un VINCENT così, mai visto, nel rapporto con l'amico Gauguin. DEFOE ha sessant'anni VAN GOGH muore a 37 SCHNABEL li ha scelti perché insieme sono unici.

fz