San Marino Teatro: l'anno si apre con Marco Baliani

Domani alle 21, al Teatro Titano, per la rassegna “Teatranti” sarà in scena Kohlhaas di Remo Rostagno e Marco Baliani interpretato da Marco Baliani con la regia di Maria Maglietta e tratto dal racconto “Michele Kohlhaas” di H. von Kleist.



La vicenda realmente accaduta nella Germania del 1500 di Michael Kohlhaas, un mercante di cavalli vittima di un sistema giudiziario corrotto, è arrivata in scena nel 1989.



I biglietti sono in vendita da oggi giovedì 10 gennaio presso il Teatro Nuovo dalle ore 17 alle ore 20. Il giorno stesso della rappresentazione dalle ore 17.