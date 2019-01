Tornano le "Domeniche nel castello", si parte da 'Carmen'

Quattro incontri di introduzione all’ascolto di musica lirica nelle Domeniche 13 - 20 - 27 Gennaio e 3 Febbraio 2019, alle ore 15,30, nella Sala Polivalente di Serravalle, ora Auditorium Little Tony



Il programma proposto per questa 17^ Edizione prevede:



- 13 Gennaio 2019 CARMEN di Georges Bizet

- 20 “ “ LA CENERENTOLA di Gioacchino Rossini

- 27 “ “ L’ORFEO di Claudio Monteverdi

- 3 Febbraio “ LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi



Si parte Domenica 13 Gennaio con l’opera di Georges Bizet “CARMEN” con la partecipazione dal vivo di cantanti affermati.

Al termine di ogni incontro, come è ormai consuetudine, sarà possibile gustare tè e ciambella offerti dalla Biblioteca Popolare di Serravalle.