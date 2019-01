BALIANI è KOHLHAAS: tra Spartaco e Robin Hood fa Masaniello

MARCO BALIANI riapre la stagione teatrale al Titano con il suo monologo sull'ingiustizia KOHLHAAS tratto da von Kleist per la regia di Maria Maglietta



È un testo orale che si modifica in corso d'opera sul proscenio ormai da 30 anni. Nato nel 1989 pensando al 68 e agli anni 70 è alla sua replica 1063: un record sammarinese per il nostro BALIANI.

“Teatro di narrazione” in forma di “affabulazione artistica” (ben diversa dal soliloquio giornalistico in cronaca e pettegolezzo da social di molti talk 'teatrali' di moda) in pantomima per l'uso della voce e del corpo direttamente dalla sedia in scena senza cambi di luce e musica di commento.

La storia di KOHLHAAS del 500 tedesco ricorda Spartaco e Robin Hood ma il mercante di cavalli divenuto brigante per rivalsa è capopopolo alla Masaniello per necessità e fa pensare alla storia recente, alla politica odierna, non senza ironia...

fz

Intervista con MARCO BALIANI Attore