Storia dei castelli in filiale BSM per tutti

Ristampa del primo volume su FAETANO della collana di Ente Cassa STORIA DEI CASTELLI

Tante richieste per la storica collana ormai esaurita pubblicata tra il 2009 e il 2017 a cura di Girolamo Allegretti studioso del Montefeltro. Esce quindi in ristampa il numero uno dei 9 libri dedicati ai Castelli della Repubblica. L'edizione patinata arricchita dalla mappa a grandezza naturale di Faetano tratta dal Catasto Santucci è il cuore della raccolta. Ente Cassa e Banca di San Marino ripartono proprio dal castello d'origine della Cassa Rurale per un viaggio editoriale di successo durato 9 anni. La storia dei sammarinesi si può richiedere sin dal primo numero presso le sedi BSM in un monumentale lavoro accessibile a chiunque e per questo molto apprezzato anche fuori confine. L'operazione culturale sulla scia della tradizione degli istituti bancari promotori è basata su valori di promozione umana, sociale ed economica, rivolti a tutti.

