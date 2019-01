"Allez Allez", il singolo di Antonio Toni che ironizza sui cliché

Il cantautore romagnolo è coautore de La vita com'è di Max Gazzè

Coautore di brani di successo come "La vita com'è" di Max Gazzè, per Antonio Toni è arrivato il momento di un singolo tutto suo. Allez Allez: il testo è in lingua francese ed ironizza sui clichè italiani, il video su quelli gipsy.



Ospite di Mirco Zani a Radio San Marino, il cantautore di Novafeltria – madrelingua francese- ha spiegato le sfide ed i limiti di una autoproduzione dall'inizio alla fine; La scenografia del campo nomadi 'made in Valmarecchia' (e senza budget)? "un po' per limitare le spese, un po' perché il senso del brano è di prendere la vita come viene".



Il rock anni 90 la musica di riferimento, la nuova strada dell'artista romagnolo è una rivisitazione del pop per raggiungere più persone possibili. L'avere scritto per gli altri, anche questo insegna.

s.b