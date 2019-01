Mimì: prima al cine poi in Rai tv

IO SONO MIA ricordo cinematografico della cantante Mia Martini coprodotto da RAI FICTION per i martedì di SAN MARINO CINEMA la storia del mito di una voce sola

Una voce unica, e sola. Una vita privata e pubblica tra successi e cadute impossibili. MIA MARTINI sorella di LOREDANA BERTÈ ambedue in un rapporto difficile con il padre. DOMENICA BERTÈ detta MIMÌ cantava a San Remo '89: “sai la gente è strana prima si odia poi si ama”; così successe a lei sprofondata in una crisi umana senza fine (abbandonata da tutti), in carriera, prima osannata poi osteggiata, in fine, approdata alla vita pacificata...

RaiUno metterà in onda la fiction a febbraio anche on line su RaiPlay mentre è la Nexo a distribuire la produzione firmata da Luca Barbareschi in esclusiva anche a San Marino il Film intitolato “IO SONO MIA” di Riccardo Donna oritagonista Serena Rossi.

Era la voce dello spirito del suo tempo in un esile, piccolo corpo sottile, esprimeva amore e dolore. Toccava dentro con le sue interpretazioni da ALTER EGO della BERTÈ sapeva ascoltare la morte fin dentro la mondanità di quegli ultimi inizi anni Novanta cantava ancora “GLI UOMINI NON CAMBIANO: e ti perdi dentro a un cinema, a sognare di andar via, con il primo che ti capita e ti dice una bugia”.

