"Il caso Vertigo": secondo capitolo della saga di romanzi gialli ambientati a San Marino di Walter Serra

La poliziotta Maura Porcu, intrepida protagonista dei romanzi se la vedrà con un nuovo killer

Aveva scelto di prendersi una pausa distaccandosi per quasi quattro anni dalle indagini dedicandosi totalmente al mestiere di mamma e moglie. Il suo lavoro però è la sua vita e si ritrova con un altro caso tra le mani: uno psicopatico si è fatto avanti e tocca a lei scoprire chi sia. Sono le nuove avventure di Maura Porcu raccontate nel “Caso Vertigo”, secondo capitolo dei romanzi dello scrittore sammarinese Walter Serra.



Il nome della protagonista Maura Porcu è stato scelto con molta accuratezza dall'autore per colpire e restare impresso nella mente dei lettori. Sono già pronte inoltre nuove avventure che vedranno sempre come protagonista la poliziotta sarda e seguiranno il filone narrativo di “Senza Respiro” e “Il Caso Vertigo”.



Nel servizio l'intervista allo scrittore Walter Serra