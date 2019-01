René Rastelli : un riconoscimento per l'opera di volontariato in Francia

Il sindaco di Villard-Bonnot, dove risiede il sammarinese René Rastelli lo ha decorato della medaglia Gran Oro della Federazione Francese del volontariato associativo per gli oltre 45 anni di dedizione a attività associative .

Alla cerimonia c'erano diversi cittadini, i presidenti delle associazioni locali, i sindaci del circondario e alcuni rappresentati della comunità sammarinese.



Rastelli ha iniziato il suo percorso di volontariato dall’eta di 12 anni inanellando

presenze in diverse associazioni locali.



Dallo sport alla scuola. Adesso ricopre la carica di tesoriere aggiunto di un’associazione a difesa dei feriti o dei malati conseguenze delle condizioni di lavoro nelle fabbriche.

Nel seno dell’Associazione dei Sammarinesi di Grenoble , è socio di fin dalla sua creazione.

Al sammarinese è stata riconosciuta anche l'opera di “trait-d’union” tra la Francia e San Marino



Uno spirito di altruismo che gli deriva dai 2 esempi di solidarietà da parte di San Marino dice Rastelli "una quando il mio popolo ad accolto nel tempo guerra tutti questi sfollati" e dal padre "non era ricco e faceva il suo giardino per facilitare la vita della famiglia. Quando aveva della verdura in più la portava dalle famiglie numerose che erano nel bisogno".