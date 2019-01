Un archivio per la storia: Collana sammarinese tra Stato e Chiesa

Presentato alla nuova sede universitaria in Salita della Rocca il III volume della Collana Sammarinese di Studi Storici dedicato all'archivio della Pieve: Inventario e Uditorio dal 1500 fino al 1991, strumento indispensabile di ricerca storica

Sono oltre 500 mazzi, buste e registri in 120 contenitori, a testimonianza della vita della Pieve e parrocchia anche sui rapporti tra governo civile e sede vicaria in oltre 450 anni. Documenti rari finalmente catalogati e schedati dai curatori del Centro universitario di Studi Storici. Un lavoro certosino e monumentale delle curatrici Ferri-Paci.

Volume presentato dai dirigenti accademici insieme ai responsabili di Commissione Monumenti e Consiglio Scientifico, davanti al vescovo sammarinese Turazzi presente l'Ambasciatore d'Italia oltre a studiosi ed esperti locali.

INVENTARIO e UDITORIO allegati sono una vera novità per indagare i rapporti secolari tra Stato e Chiesa in Repubblica.

fz



Intervista con SONIA FERRI Curatrice opera con Allegra Paci