GIACOBAZZI is my...

“MILLE VOLTI E UNA BUGIA” di Giuseppe Giacobazzi al Nuovo di Dogana per la rassegna RIDIAMOCISU domani il comico romagnola propone 25 anni di spettacolo in una sera

Un IO specchio con il suo mondo un po' alla Dorian Gray in un paragone nostrano con il TU gotico di Oscar Wilde e soprattutto un NOI di Giacobazzi (nella vita vera ANDREA SASDELLA ha un suo privato con una bella bambina e una moglie che lo sopporta da sempre anche in casa). “Convivenze forzate” con i suoi personaggi resi famosi dal piccolo schermo e dalla commedia teatrale. L'uomo invecchia e la vita scorre (con passioni, aneddoti e malinconie) ma le sue caricature rimangono per compiacere il pubblico in un'unica grande bugia: “DOVE FINISCE LA MASCHERA E DOVE COMINCIA L'UOMO?” - ed è il problema di tutti voi! (ostenta GIUSEPPE G.) - in mezzo ci sta solo il cuore, che batte forte per tutti noi... ( pubblico pagante in rassegna sabato 19 gennaio alle 21 e ritorno a furor di popolo in Repubblica, fuori abbonamento, domenica 28 aprile).

