Rodrigo Alves: "Amo la musica e San Marino"

Che piaccia o no una cosa è certa: Rodrigo Alves, noto ai più come ken umano, non lascia indifferenti. Protagonista dei salotti televisivi e sui social, ama stupire nella ricerca spasmodica della perfezione. Ha “scolpito” corpo e viso sotto i ferri ed ora si prepara a vivere una nuova avventura: il lancio del singolo "plastic world". Progetto a cui sta lavorando con il chirurgo plastico dei vip Giacomo Urtis e sul quale sta concentrando da mesi tutte le sue energie. Alla nostra redazione confida di aver sempre amato la musica. Fin da piccolo si esibiva e ballava.



“Ho fatto tanti show e rilasciato numerose interviste tv e sono stato in grado di creare un rapporto con il pubblico condividendo le mie esperienze di vita. Ora vorrei continuare a connettere me stesso con la musica e incoraggiare la gente a seguire i propri sogni. I sogni possono diventare realtà”. Una passione ritrovata, quella per la musica, che Alves vorrebbe diventasse un lavoro. “Mi piacerebbe molto crearmi una carriera musicale e diventare sempre più professionale in questo campo”. Ha le idee chiare anche sul palco in cui vorrebbe esibirsi. Basta guardarlo per capire che le cose semplici non fanno per lui. Predilige gli effetti speciali. “Il palco perfetto dovrebbe avere un grande schermo pieno di luci e giochi di fuoco”. Conosce San Marino e non vede l'ora di tornarci. “Amo San Marino e la sua gente. I sammarinesi sono molto caldi e accoglienti”. Da buon gourmet non dimentica il cibo, “decisamente delizioso”. Ora tutta l'attesa è per il suo "plastic world"



MF