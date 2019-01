Il colore dell'amore: San Marino Cinema presenta storie di uomini e animali in Sudafrica

In prima assoluta anche a San Marino arriva direttamente dal Festival di Roma MIA E IL LEONE BIANCO film 'animalista' di Gilles de Maistre sull'amicizia tra cuccioli d'uomo e di animale

Un'ambiziosa produzione durata 3 anni che documenta la reale convivenza davanti alle cineprese tra una ragazzina e un giovane leone bianco, detto biondo color avorio a schiarire, non albino per gli occhi azzurri e non rossi, individui allevati in Sudafrica.

Due soggetti puri e incontaminati (Mia la bambina e Charlie, che in realtà si chiama Thor come il dio del tuono, bianco...) lontani dalla civiltà dei consumi in fuga proprio in un centro commerciale.

Sviluppo tecnico e fisico dei due attori risolto nel far crescere insieme bambina e leoncino. Addestrare alla scena un animale del genere con un piccolo d'uomo è possibile solo se la relazione d'amicizia e fiducia cresce realmente con loro: questo il vero unicum del film nato come documentario sull'estinzione del re della foresta negli ultimi 20 anni in Africa.

La caccia ai leoni è ancora una realtà e il film racconta l'amore di due creature allo stato di natura tra allevamenti forzati e relazioni famigliari sconvolgenti.

Il miracolo lo compie la connessione istintiva, emotiva e affettiva, tra uomo e animale filmata in presa diretta 3 volte a settimana per 3 ore a sessione in 3 anni.

fz