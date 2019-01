IL RE DEL LISCIO (solo per noi) 'comanda' ancora

Raoul Casadei tornato in tv proprio a San Marino, ospite del nostro programma “ A BALE' ” nell'ultima puntata, ha raccontato, da casa, la sua famiglia e la vita privata come sempre da maestro

RAOUL, patriarca e re del liscio, erede del mito Secondo Casadei autore di “Romagna mia” e del liscio “ballerino” origine del folk storico, la musica popolare romagnola patrimonio italiano nota in tutto il mondo.

Nel suo recinto di Gatteo vivono lui e 4 famiglie dei figli. Nell'ISOLA CASADEI tra fiori, piante, frutta e verdura comanda RAOUL. Nipote del fondatore, babbo dell'erede Mirko (inventore del SociaLiscio), nonno insieme a mamma Pina della TRIBÙ di Cesenatico, bisnonno di Noa figlia della nipote Asia.

In Riviera si dice: DI CHI SEI FIGLIO? (e qui non ci sono dubbi) Della “MUSICA SOLARE” dalla tradizione orchestrale al folk moderno e POP (popolare, appunto).

La famiglia conta ancora per il grande vecchio del liscio; la vita sana e genuina, che lui chiama “pura”, sta alla sua tavola di casa (in veranda) come al suo grande cuore.



Intervista esclusiva con RAOUL CASADEI