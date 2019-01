Biennale di Venezia: Martina Conti rappresenterà San Marino al progetto della Galleria Nazionale

La Galleria Nazionale di San Marino ha comunicato il nome dell'artista, vincitore del bando di concorso, che rappresenterà il Titano alla 58° Esposizione d’Arte – Biennale di Venezia.



Si tratta di Martina Conti, originaria di San Marino ma residente a Londra, città in cui ha compiuto i suoi studi superiori presso il Trinity Laban Conservatoire per la Danza Contemporanea e per le Arti Performative alla Central Saint Martins University of the Arts. La Galleria Nazionale ricorda alcune istituzioni che hanno esposto il suo lavoro, come il Museo di Villa Croce, Genova, Viafarini, Milano, Spike Island, Bristol, Biennale de Mediterraneo, Skopje.



Martina farà parte del progetto espositivo a cura della Galleria Nazionale di San Marino, curato da Alessandro Castiglioni ed Emma Zanella, che si va ad aggiungere al Friendship Project a cura di Vincenzo Sanfo che tornerà a Venezia nella sua terza edizione.



Il bando è stata anche un'occasione per la Galleria di censire i giovani artisti sammarinesi . Fra i lavori degni di nota si segnalano quelli di Samuele Albani, Viola Conti, Chiara Giardi, Valerio Conti e Giulia Galassi.