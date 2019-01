Eurovision 2019: Serhat rappresenterà San Marino a Tel Aviv

L'artista tornerà sul palco a maggio dopo l'esperienza del 2016.

Dopo settimane di rumors e previsioni sui social, il nome è stato svelato: Serhat torna a rappresentare San Marino. Salirà sul palco dello Eurovision a Tel Aviv a maggio per l'edizione numero 64. L'annuncio questa mattina in una conferenza stampa con lo stesso artista insieme al direttore generale di Rtv, Carlo Romeo, e al capodelegazione, Alessandro Capicchioni.



Il ritorno, dopo l'esperienza di I Didn't Know del 2016, si basa sul lavoro di squadra. I dettagli sul pezzo in gara non sono ancora stati svelati. Quel che Serhat ha subito comunicato è il legame con San Marino: la sua “seconda casa”.



Oltre che cantante, Serhat è produttore discografico e conduttore televisivo. Iniziò la carriera nel '94, con una sua casa di produzione e nella tv turca e, come cantante, nel '97. Negli anni ha ottenuto posizionamenti in classifiche internazionali. Della nuova canzone, al momento, si sa che sarà caratterizzata da ottimismo e speranza.



Per la Repubblica sarà il decimo anno al festival. Un'edizione da festeggiare in Israele. Nel segno dell'amicizia, come ha sottolineato il direttore Romeo. Proprio sul multiculturalismo era incentrata una parte del messaggio di saluto di Tali Eskholi, produttrice esecutiva della manifestazione e cittadina israeliana. L'annuncio di Serhat, in diretta social, ha fatto il boom di interazioni. Per fine febbraio si attende una nuova “sorpresa”.



mt



Nel servizio, le interviste a Serhat, al direttore di Rtv Carlo Romeo e al capodelegazione Alessandro Capicchioni



VEDI ANCHE:

Press release: Esc 2019: Serhat rappresenterà San Marino a Tel Aviv