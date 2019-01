ANIME: il CUORE al posto del PANCREAS...

Continua stasera alle 21 al Concordia di Borgo Maggiore la STAGIONE degli ANIME con una sceneggiatura romantica surreale: “VOGLIO MANGIARE IL TUO PANCREAS”



Storia di ragazzi delle superiori a partire dalla morte. Lei è una studentessa (SAKURA) che scrive un diario sulla sua malattia gravissima al pancreas. Il percorso verso la fine le darà la vita in un incontro tra destini incrociati con il compagno di classe. Due personalità diverse e lontane con un segreto in comune sulla comunione delle loro anime. E' lui a decidere di passare sempre più tempo con lei ma è la ragazza ad aprire il cuore... Lo spettatore è spinto a farsi alcune domande:

NON E' SPAVENTATA?

SEMBRA COSI' NORMALE: MA MORIRA' PRESTO. Le stesse che si farà il giovane studente tenendo in bilico la storia d'amore.

ANIME d'autore a San Marino per una regia e character design classici in live action anche in un manga di successo.

