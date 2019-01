Eurovision Song Contest: Sehrat in udienza dai Capitani Reggenti

Sehrat, il cantante che rappresenterà San Marino sul palco dello Eurovision a Tel Aviv, oggi a Palazzo è stato ricevuto in udienza, in forma privata, dai Capitani Reggenti. Con lui il direttore generale Carlo Romeo ed il capo delegazione Alessandro Capicchioni. Per Sehrat l'occasione di ribadire, davanti ai Capi di Stato, l'orgoglio di rappresentare San Marino alla 64esima edizione della manifestazione, dopo l'esperienza di I Didn't Know del 2016.



“A San Marino mi sento ormai come a casa” ha detto il cantante, che non ha rilevato nulla sulla canzone ma ha approfittato dello scenario di Piazza della Libertà sotto la neve per scattare fotografie di San Marino, ormai prossima al suo decimo anno al festival.