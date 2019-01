Mater-na "MATHERA" Capitale anche al cinema

In multisala romagnola “MATHERA l'ascolto dei Sassi” di Francesco Invernizzi racconta un luogo della cultura senza tempo anche al cinema



Un ritratto di racconti e voci del posto. Di case scavate nella roccia senza tempo abitate dalla preistoria svuotate nel 1952 dal governo come un “vergogna” sino alla rinascita dagli anni 70 e ai fasti di oggi. “Regia immersiva” nel folclore materano con la Festa della Bruna, la Madonna patrona della città. Sacro e profano fanno dei SASSI l'orgoglio contadino lucano nel mondo. Il riscatto di MATHERA viene dalla gente che la abita ancora... Alba e tramonto sulle pietre che parlano... da ascoltare con il contributo di esperti e tecnici del paesaggio Patrimonio dell'Umanità in movimento (mai fermo al restauro o al solo recupero architettonico) odierna Capitale mondiale della Cultura.

Il film verrà distribuito in 70 paesi e in aprile aprirà i festeggiamenti negli Stati Uniti per gli 80 anni di Francis Ford Coppola originario proprio di BERNALDA in provincia di MATERA.

fz