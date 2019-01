Giornata della Memoria: le iniziative sul Titano

Verso la “Giornata Internazionale in Memoria delle vittime dell'Olocausto” del 27 gennaio, sul Titano molte sono le iniziative, promosse dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura e dalla Commissione Nazionale Sammarinese per l'UNESCO in collaborazione con diversi enti ed istituzioni. Da domani, i primi appuntamenti: alle 18:00 alla Biblioteca di Stato la presentazione del libro Cristina Ravara Montebelli “Diplomatici e personalità ebraiche a San Marino”, alla presenza del Segretario degli Esteri Renzi e del Responsabile del Museo dell'Emigrante Patrizia di Luca; alle 21:00, al Teatro Titano si svolgerà lo spettacolo teatrale “L'angelo del Ghetto di Varsavia”. Nei giorni a seguire si terranno spettacoli teatrali, concerti, incontri, programmazioni cinematografiche percorsi guidati ed iniziative di sensibilizzazione nelle scuole.



Clicca qui per il programma completo degli appuntamenti