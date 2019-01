Passavano a SAN MARINO: personaggi e personalità ebraiche in ebook

Presentazione in Biblioteca di Stato del libro DIPLOMATICI E PERSONALITÀ EBRAICHE A SAN MARINO

Presentazione in Biblioteca di Stato del libro DIPLOMATICI E PERSONALITÀ EBRAICHE A SAN MARINO. La pubblicazione disponibile per ora in ebook per Kandle è stata editata con una start up da Bookstones. Dopo l'introduzione di Vito Testaj, Direttore degli Istituti culturali e la relazione sul cerimonale della Segreteria Esteri, l'autrice CRISTINA RAVARA MONTEBELLI ha dialogato con PATRIZIA DE LUCA del Museo sull'Emigrazione. La scrittrice ha spiegato la ricerca basata su documenti del 19simo e 20esimo secolo. 21 personalità ebraiche raccontate attraverso bibliografie inedite in rapporto a SAN MARINO. Proprietari e mercanti, personalità politiche, consoli e incaricati diplomatici. Mauro Perani, ordinario di ebraico a Bologna, nella prefazione fa notare che la pubblicazione colma una lacuna sugli studi specifici dedicati agli ebrei nella Repubblica di San Marino anche con una appendice “sitografica documentaria” ragionata.

fz



Intervista con CRISTINA RAVARA MONTEBELLI Autrice testo sugli ebrei a San Marino