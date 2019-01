"Gino Zani l'ingegnere, l'architetto e lo storico": il libro presentato ai Capi di Stato

Un volume per raccontare tutte le opere e i lavori

“È un volume nato per raccontare e illustrare opere e lavori di una figura che ha significato tanto ed è stata estremamente importante per la nostra Repubblica”. Sono le parole del Segretario Marco Podeschi per presentare e introdurre ai Capi di Stato il libro “Gino Zani: l'ingegnere, l'architetto e lo storico”. Un testo che racchiude tutto il percorso formativo e professionale di un uomo che tramite i suoi lavori ha dato vita a San Marino e il suo centro storico come oggi lo conosciamo.



A curare il libro è stato l'architetto Luca Morganti insieme a una ricerca collettiva fatta da diversi autori. I Capi di Stato infine sottolineano come ai tanti riconoscimenti di Zani bisogna aggiungere quello dell'iscrizione di San Marino nella lista Unesco come Patrimonio Mondiale dell'Umanità: “È riuscito ad esprimere gli ideali e l'identità della storia millenaria del nostro Stato”. Mercoledì 7 febbraio verrà presentato al pubblico al dipartimento di storia dell'Università di San Marino alle 17:30