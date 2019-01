Giornata della Memoria, Zanotti: “Tolleranza e Solidarietà principi fondamentali”

Il PDCS invita la cittadinanza a partecipare alle iniziative programmate dai vari enti ed istituzioni, per non dimenticare

Il Segretario di Stato con delega per la Pace invita ogni individuo a celebrare la Giornata della Memoria come impegno civile quotidiano contro ogni forma di intolleranza. “Tolleranza e Solidarietà - scrive Guerrino Zanotti - sono i principi fondamentali per affermare un pensiero diffuso che ci protegga dall’alzarsi di nuovi muri e dal pensiero neanche troppo recondito, che vede prevalere gli interessi particolari a discapito della ricerca di un rinnovato senso civico". "Ognuno - scrive - deve sentirsi impegnato per ogni giorno, alla tolleranza alla difesa delle minoranze e dei diritti meno riconosciuti". "La classe politica e dirigente a livello planetario purtroppo non brilla in questo senso", sottolinea Zanotti. "Sempre più spesso la politica è pervasa dalla voglia di facile consenso perdendo di vista l’interesse più alto di una convivenza civile e solidale. Celebrare la memoria di una delle pagine più atroci del secolo scorso, e forse dell’intera storia dell’umanità - rimarca - è fondamentale per riflettere sulle motivazioni che spingono gruppi di persone a riproporre ideologie aberranti e spesso a dileggiare coloro che subirono le atrocità dell’Olocausto. E’ dovere civico di ogni Stato, di ogni comunità e di ogni individuo non sottovalutare rigurgiti di qualsiasi forma di razzismo e intolleranza". Anche la Dc ricorda la Giornata della Memoria e invita i sammarinesi a partecipare alle iniziative programmate dai vari enti ed istituzioni, "per ricordare - scrive - le gravissime atrocità che hanno segnato il popolo ebraico e tutti cittadini dei Paesi europei che, per questioni politiche, di razza, cultura, religione, sono stati strappati alla propria terra e hanno vissuto la terribile esperienza dei campi di sterminio e perché questi eventi non si possano più ripetere".