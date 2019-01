Guarigione dal razzismo: musica contemporanea per voce (lirica) sola

Il concerto di Laurence Sherr, musicologo ebreo di Atlanta, espone in musica il suo progetto di “MUSICA DI RESISTENZA E SOPRAVVIVENZA” solo stasera alle 21 al Titano una notte sull'OLOCAUSTO

Pedagogia del rispetto e della tolleranza musicate, in voce, con la soprano ELENA TERESHCHENKO. SHERR è a suo modo un redivivo... figlio di ebrei sopravvissuti alla SHOAH fuggiti dalla Polonia. Il compositore ha così sviluppato scritture e partiture sinfoniche moderne sulla memoria dell'OLOCAUSTO, rieducando all'ascolto, tenendo performance in tutto il mondo. Un'opportunità per tutti di imparare a “RESISTERE SOPRAVVIVENDO” anche nelle ferite della vita.

L'oppressione e i razzismi non solo contro il popolo ebraico sono materia musicale di protesta e denuncia. Tornano in vita i canti partigiani e del ghetto in nuovi linguaggi contemporanei.

fz



Intervista con LAURENCE SHERR Musicologo, docente Università Atlanta