SOPHIE STREEP in (R)TV

"LA SCELTA DI SOPHIE" di Alan Pakula racconta l'Olocausto con gli occhi di Maryl Streep, Oscar nel 1982 con la più grande interpretazione femminile di sempre, stasera alle 21 in tv per la Giornata della Memoria

Una pellicola sul maligno quotidiano tratta da un “romanzo del male” di Styron: LA SCELTA eterna sul bene.

Il segreto del senso di colpa - che è ovunque - in un tempestoso menage a tre: Stingo (giovane scrittore ex marine), Nathan (biologo ebreo divenuto tossicomane) e Sophie ( scampata al lager, morta dentro, per il suo dilemma... da credente ad atea per sopravvivere). Lei, vittima e complice ad AUSCHWITZ, loro, uomini contro, uniti in una lunga e silenziosa confessione che solo NATHAN (ossessionato dallo sterminio: siamo nel 1947!) da ebreo comprende, dicendo: “ non capisci, amore, stiamo morendo”.

LA SCELTA DI SOPHIE tocca la coscienza, il cuore e l'anima.

fz