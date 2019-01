"THE FAVOURITE" anche dai noi in riviera

"LA FAVORITA" di Yorgos Lanthimos in multisala romagnola con le sue 10 nomination agli oscar è la pellicola del weekend tra Ravenna e Pesaro

È un film a 3 facce: femminili (un cast in grazia divina). Personaggi storici e attrici calzano alla perfezione nel raccontare la vicenda ambientata nei 12 anni di regno dell'ultima STUART, la regina ANNA (OLIVIA COLMAN). Dal 1702 al 1714 si susseguono guerra fratricide tra Francia e Inghilterra in piena successione dinastica spagnola. SARAH (bellissima RACHEL WEISZ), amica d'infanzia della regnante, dama di corte e amante è la FAVORITA reale. ABIGAIL ( EMMA STONE) cugina della coprotagonista, di nobile famiglia ma perduta a carte dal padre, ceduta dodicenne a un aristocratico tedesco è finita in disgrazia. La giovane arriva a corte (inizialmente proprio grazie alla parentela con la duchessa di Marlborough) per risalire la china: da sguattera a nobildonna - cortigiana, la FAVORITA pretendente, disposta a tutto...

Aleggiano nel filmone pittorico, che dura 120 minuti in 8 capitoli d'appendice, KUBRICK, HOGARTH e CANALETTO, oltre al citato (con una battuta acida anche nel copione) SWIFT, per le musiche di PURCELL e VIVALDI; il capolavoro cinematografico BARRY LINDON è tutto nelle location della corte di KENSINGHTON spostata ad HATFIELD HUOSE, reggia pressoché intatta.

È una parodia attuale del potere che da spazio suo malgrado a un indisciplinato divertimento: burattinai e pupazzi non cambiano ( ma guarda un po'!?) e sono da sempre di una bassezza inenarrabile (insomma, fanno schifo).

fz