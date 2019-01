San Marino all'EUROVISION '19: avanti con le semifinali

Dopo il sorteggio per la prima semifinale SAN MARINO si prepara all'EUROCONTEST 2019 in Israele

EUROVISION 2019 San Marino in gara il primo giorno delle semifinali a Tel Aviv il 14 maggio. La finalissima dell'Eurovision Song Contest si terra invece il 18 maggio. Ieri a Istanbul, dopo l'annuncio ufficiale a San Marino, il cantante turco SERHAT con il Direttore generale Carlo Romeo hanno presentato in conferenza stampa ai media del paese l'evento musicale 2019 dopo la prima partecipazione di Stoccolma nel 2016. Quella sammarinese è la X presenza consecutiva all'ESC. La semifinale iniziale, in cui voteranno SPAGNA, FRANCIA e ISRAELE tra i BIG, posiziona il Titano nella seconda parte insieme a Estonia, Portogallo, Islanda e Georgia, dandoci un possibile vantaggio rispetto al recente passato. Conterà comunque anche in finale la canzone, l'idea di staging, l'ordine di performance dell'ultima serata. Statisticamente, però, i BIG FIVE, a parte l'Italia e la Spagna con alcune decine di voti in 2 lustri, non ci votano.

