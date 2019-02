Migrantes di Francia: ai confini della realtà...

I migranti della VAL ROIA non hanno navi o barconi attraversano il confine italo - francese con mezzi di fortuna: “LIBERA” è il reportage che parla dei ricongiungimenti famigliari verso NIZZA

Un'inchiesta giornalistica sul sociale può diventare un lavoro documentaristico di testimonianza umana e attraverso Cannes anche un film visto da 60.000 francesi e distribuito in questi giorni dalla WANDER in Italia. La VAL ROIA (Campagne, pascoli e boschi del Sud transalpino, verso la Liguria savoiarda) è storia di 2 popoli vicini e del passaggio di eserciti fatti di contadini e generazioni di famiglie divise da confini 'posticci', messi li nei secoli da chi comanda.

Oggi succede la stessa cosa ai migranti (donne e bambini) e ai profughi (giovani mamme e uomini che cercano di ricongiungersi ai parenti) generalmente di lingua e cultura francese spesso aiutati da allevatori e contadini della regione. Cèdric Herrou è un agricoltore della valle contrario ai respingimenti sul suolo della LIBERTÀ dei suoi padri (a casa sua). Il contadino-cittadino sostiene il DIRITTO D'ASILO e si dichiara “colpevole di solidarietà” . Il regista MICHEL TOESCA, da sempre impegnato nel sociale con alle spalle pellicole politiche in senso umanitario, ha tradotto, invece, in reportage di protesta il motto romantico: “Liberté, Fraternité, Egalité”...

