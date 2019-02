Questa sera a Domagnano l'incontro "Paternità e maternità responsabili oggi: si può e si deve" della Diocesi

Appuntamento per questa sera organizzato dalla Diocesi di San Marino e Montefeltro alle 21 alla Sala Montelupo di Domagnano con il primo dei 3 incontri, volti a sensibilizzare le coscienze del popolo diocesano sul tema dell’accoglienza della vita.



A febbraio, in occasione della Giornata della Vita e della Giornata del Malato, giungerà a conclusione la programmazione prevista all’interno della proposta “intorno alla vita per 80 giorni” . Questo lungo tempo di riflessione e preghiera, avviato a dicembre con la Veglia per la vita nascente, gli Uffici per la pastorale familiare e del lavoro e le associazioni laicali della diocesi, si concluder, appunto, con la programmazione di questi tre incontri pubblici.



E sarà il Docente di Bioetica Massimiliano Cucchi il relatore della prima serata dal nome “Paternità e maternità responsabili oggi: si può e si deve! L’Enciclica Humane Vitae, tra continuità e novità a 50 anni dalla promulgazione di una enciclica coraggiosa e profetica”.