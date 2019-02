5 febbraio: sul Titano si celebra la Festa di Liberazione della Repubblica e Festa di Sant'Agata



Il 5 febbraio di ogni anno, a San Marino, si celebra la Liberazione della Repubblica e la compatrona Sant'Agata. Una tra le feste istituzionali più sentite sul Titano.

La festa - dedicata alla Santa patrona della città di Catania e compatrona della Repubblica - risale al 5 febbraio 1740, quando il cardinale Enriquez, inviato dalla Santa Sede, restituì l’autonomia e la libertà minate, nei mesi precedenti, dal cardinale Alberoni. Da allora la ricorrenza viene festeggiata con una suggestiva cerimonia con processione che si snoda da Borgo Maggiore sino alla Basilica del Santo nel centro storico di San Marino e, in serata, con una rappresentazione teatrale, al Teatro Titano, di una commedia in vernacolo sammarinese.



Il programma della giornata:



- ore 8.00, 9.00 e 10.00: Sante Messe nella Cripta di Sant'Agata



- ore 11.30: Messa solenne nella Cripta di Sant'Agata alla presenza dell'Ecc.ma Reggenza e delle Autorità



- ore 14.30: alzabandiera a Palazzo Pubblico, presenti tutti i Corpi Uniformati



- ore 14.30: processione in onore di Sant'Agata (partenza da Borgo Maggiore, ricevimento alla Porta del Paese e proseguimento verso la Basilica)



- ore 15.00: trasferimento della Reggenza e delle Autorità in Basilica



- ore 15.30: rito in Basilica, canto del "Te Deum" ed esecuzione dell'Inno di San Marino e benedizione



- ore 21.00: tradizione spettacolo del Piccolo Teatro "Arnaldo Martelli" al Teatro Titano