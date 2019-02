Festa di Sant'Agata: 279esimo anniversario dalla fine dell'occupazione del Cardinal Alberoni

A San Marino oggi, come ogni 5 febbraio, le celebrazioni per Sant'Agata, festività nazionale dedicata alla compatrona della Repubblica.



Una bella giornata di sole con temperature pungenti per il 279esimo anniversario della fine dell'occupazione alberoniana, il 5 febbraio 1740. Sul Titano è una ricorrenza importante, di quelle che vengono celebrate, con la partecipazione attiva dei Capitani Reggenti che indossano per l'occasione i collari. Poco prima delle 11:30 l'uscita del corteo reggenziale da Palazzo Pubblico che percorrendo le strade del centro ha raggiunto piazza Sant'Agata per poi partecipare, nella cripta dedicata alla Santa, alla funzione religiosa officiata dal Rettore della Basilica del Santo Don Marco Mazzanti.

Nel pomeriggio, verso le 14:30, altro momento centrale delle celebrazioni con l'avvio della processione dei fedeli che come sempre parte da piazza grande a Borgo Maggiore, per raggiungere la Basilica del Santo nel Centro Storico di San Marino. In testa i boy scout e a seguire i fedeli i sacerdoti, alcune autorità, i portantini con le effigi e i simboli religiosi. Lungo il cammino quest'anno hanno risuonato alcuni passi dell'Esortazione apostolica “Gaudete et exultate” di Papa Francesco.

Quando la processione sta per arrivare, l'uscita da Palazzo Pubblico del corteo reggenziale, con i Capitani Reggenti in abiti tradizionali. Ad accoglierli in Basilica il cappellano del Santo. Poco dopo l'arrivo della processione religiosa: può iniziare la Santa Messa dedicata alla compatrona durante la quale viene esposto anche il busto con le reliquie del Patrono, San Marino.



l.s.