Festa di Sant'Agata: alle 21 al teatro Titano lo spettacolo "L'Eredità"

Questa sera torna il tradizionale appuntamento con lo spettacolo teatrale della festa di Sant'Agata. Ogni anno una storia diversa all'insegna del sorriso. Alle ore 21 al Titano la compagnia Piccolo Teatro Arnaldo Martelli porterà sul palco "L'Eredità", una commedia in due atti di Raffaele Caianiello tradotta in vernacolo sammarinese.



Protagonista una famiglia povera che si troverà davanti a un arduo dilemma: scegliere se diventare ricca o rimanere in condizioni di povertà dopo la notizia di un'eredità particolare. A caratterizzare la rappresentazione saranno i personaggi, ognuno con un tratto particolare, dal nonno smemorato e sempre affamato ai vicini invadenti, dalla sorella in cerca di marito agli avvocati senza scrupoli. Sono 47 anni che la stessa compagnia cura lo spettacolo in questo giorno di festa.