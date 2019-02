Quando il metal sceglie San Marino: ecco City of Ruins, l'ultimo album degli Ibridoma

San Marino, per gli addetti ai lavori, è un punto di riferimento per la produzione di musica metal.

Restano fedeli alla tradizione del metal gli Ibridoma, ma con l'aggiunta di un tratto distintivo. City Of Ruins è il quinto album in studio per la band formata in provincia di Macerata e che, per la seconda volta, ha scelto San Marino per completare la produzione di un disco. Non c'è tempo per il relax in City of Ruins: già dai primi secondi una concatenazione di colpi e suoni rabbiosi che procedono insieme alla voce del frontman. Un cantato dal doppio stile, prima melodico poi urlato.



Contrariamente ai luoghi comuni sui metallari, gli Ibridoma mandano messaggi positivi attraverso l'arte. City of Ruins (Città delle rovine, tradotto) è un disco pensato per tenere alta l'attenzione sui territori colpiti dal terremoto del 2016 ed è dedicato a tutti quelli che hanno subìto gli effetti del sisma.



Passando da una traccia all'altra, si susseguono ritmo e frenesia che si alternano a momenti più calmi. E c'è spazio anche per alcuni tratti in italiano. La produzione di City of Ruins è passata anche per San Marino: l'album è stato infatti missato e masterizzato in Repubblica nel Domination Studio di Simone Mularoni: un punto di riferimento per gli artisti italiani del settore. Una musica, quella degli Ibridoma, che viaggia in tutta Europa. Russia, Polonia e Germania sono solo alcuni dei Paesi dove la band ha portato il suo metal.



mt