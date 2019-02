"Il Titano racconta": il libro che ripercorre la storia del Titano presentato ai Capi di Stato

Il volume scritto da Egidio Belisardi nel 1974 riproposto quarant'anni dopo dal figlio, Luigi Maria Belisardi. Martedì prossimo verrà presentato al pubblico

Uno sguardo sul passato per non cancellare il ricordo della San Marino degli anni '60, dei fatti quotidiani e delle sue figure più caratteristiche. È con questo scopo che il giornalista Egidio Belisardi, una delle penne più rappresentative del Titano nel primo dopoguerra, ha scritto nel 1974 “Il Titano racconta”. Ed è la stessa voglia che ha spinto il figlio, Luigi Maria Belisardi, a riproporre quarant'anni dopo questa storia presentandola ai Capi di Stato Mirco Tomassoni e Luca Santolini.



Una riedizione che ha il pregio di far rivivere nelle sue pagine una Repubblica che seppur lontana si trova accomunata con la San Marino di oggi, evidenziano i Capitani Reggenti. Il libro verrà presentato al pubblico martedì 12 febbraio, alle ore 18:00, nella Sala Alberoni della Biblioteca di Stato.



Nel servizio l'intervista a Luigi Maria Belisardi, curatore libro