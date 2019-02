L'ultima SHOAH (SPORT e RAZZISMO) alle superiori di Città

Ultimi incontri in Aula Magna alla Scuola Secondaria Superiore per le celebrazioni sulla GIORNATA DELLA MEMORIA promossa dalla Commissione nazionale UNESCO



In mattinata le III e IV classi hanno assistito agli interventi sul RAZZISMO e la SHOAH di esperti e docenti universitari a cura del Centro di Ricerca sull'Emigrazione. Gli autori dei saggi sono intervenuti parlando di leggi razziali contro gli ebrei in guerra e nello sport. Alberto Gagliardo ha parlato alle terze di “Militari ebrei in Romagna”. Tesi basate su ricerche e studi relativi alla storia delle Resistenza tra i due conflitti mondiali.

Stefano Pivato sociologo di Urbino ha introdotto alle quarte il problema della razza nello sport. Dal fascismo al nazismo la spettacolarizzazione del concetto di nazione tra mondali e olimpiadi negli anni Trenta. Dallo sport popolare all'ideologia costruita contro gli ebrei. Gli antecedenti ottocenteschi nel “CORPO DELLA NAZIONE” dal pedagogista prussiano Jahn in chiave antinapoleonica. Ha concluso la giornata Adam Smulevich autore del libro “PRESIDENTI” sui dirigenti ebrei italiani nelle squadre di calcio fasciste.



Intervista con:

STEFANO PIVATO Docente UniUrbino

ADAM SMULEVICH Autore libro PRESIDENTI