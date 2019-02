Serravalle: domani "Paw Patrol" all'Auditorium "Little Tony"

Il Teatro Toscano dei burattini porterà in scena domani lo spettacolo dei "PAW PATROL". Alla Sala Polivalente Auditorium " Little Tony " via. Ezio Balducci n.18



Spettacoli: ore 11, ore 15.30 e ore 17.30 (Durata spettacolo 60 min)



Il Teatro di Figura è sempre l'intrattenimento più amato dei bambini. Sarà perché riesce a unire l'interpretazione del racconto orale con il movimento dei personaggi usando una magia che nessuna tecnologia sarà mai in grado di esprimere.