Esc2019: Mahmood scioglie le riserve e riparte la guerra 'Social' tra Italia e San Marino

Ieri l'annuncio di Mahmood che parteciperà all'Eurovision Song Contest. Una conferma non immediata, che ha scatenato i fans italiani dell'Esc sui social network, coinvolgendo nelle loro reazioni anche San Marino. In caso di mancata partecipazione del vincitore di SanRemo all'ESC gli utenti di twitter si erano detti pronti a tifare San Marino e cambiare nazionalità.



"Minacce" rientrate con l'annuncio del cantante, ma che hanno riportato in auge invece la guerra fredda tra i due paesi. Il Titano è "Colpevole", per gli eurovisioniani, di aver sempre dato pochi punti ai cantanti del Belpaese.



Gli italiani vorrebbero ricevere da San Marino il massimo, 12 punti, e proprio su questo lanciano, soprattutto su twitter, le reazioni più varie. I più timidi dicono semplicemente "Forse stavolta ci vota anche San Marino", ma altri sono decisamente più estrosi. "San Marino ci deve votare" è il commento più frequente: c'è chi parla di "guerra", chi urla alla "vendetta", chi ci vede come nemici e chi lancia avvertimenti come "inizia a tremare San Marino".



I più entusiasti si dicono convinti che la bravura del cantante riuscirà a conquistare il festival con o senza il bisogno del Titano, con commenti del tipo "Mahmood vince e San Marino muto". Alcuni lanciano "avvertimenti" sotto forma di gif animate e parlano di conquista, non solo del festival, ma anche del piccolo stato. C'è anche chi si dice pronto a "vandalizzare" (temporaneamente) la pagina wikipedia di San Marino, come era già accaduto negli anni passati, aggiungendo la riga "All'Eurovision Song Contest darà i 12 punti a Mahmood".



Guardando però la storia dell'Eurovision, sono forse i numeri a dirci qual è la verità, al di là dei commenti, più o meno simpatici, del web. Magari partendo proprio dal 2012, anno in cui gli italiani assegnarono solo 3 punti alla italo-sammarinese Valentina Monetta. Osservando le statistiche del festival si nota che San Marino ha assegnato un totale di ben 68 punti all'Italia in finale e semifinale, mentre in questi anni il Belpaese, pur avendo avuto meno possibilità di votarci, ha assegnato al Titano solo 14 punti.



Per scoprire come voterà San Marino, che parteciperà con Serhat, non rimane altro da fare che seguire il festival dal 14 maggio su San Marino RTV.







Io quando San Marino e gli altri non daranno 12 punti a Mahmood pic.twitter.com/w0CpFeFvuK — 𝔂𝓵𝓮𝓷𝓲ą𝓱 🔫 (@yleniaindenial) 12 febbraio 2019

#Mahmood4Eurovision SE HAI PAURA DEI 12 PUNTI DI SAN MARINO NON TI PREOCCUPARE CHE NOI DEL TWITTER SIAMO GIÀ PRONTI AD INVADERLA! #Mahmood pic.twitter.com/GEAe4ikVI7 — Denise 🌈 (@the_nise_) 11 febbraio 2019

San Marino sui San Marino

dubbi di Mahmood dopo la

sulla propria conferma di

partecipazione Mahmood

all’Eurovision#mahmood4eurovision pic.twitter.com/Q9gVVAOUaZ — Martine Le Ppe (@Martinapiu95) 12 febbraio 2019

ADESSO CI PRENDIAMO ANCHE SAN MARINO E L’EUROVISION DAJEEEE @Mahmood_Music #SANREMO2019 — joie de vivre ✨ (@cipriaeboom) 10 febbraio 2019

Io mi vedo già mahmood all'eurovision a sparare soldi in faccia a San Marino. Ciaone proprio #Sanremo2019 pic.twitter.com/1IPuud7dDb — Laura (@LauLife92) 9 febbraio 2019

Se Mahmood non va all'Eurovision è un vostro sogno PERCHÉ LUI CI ANDRÀ E CON LA SUA VOCE FARÀ TREMARE ANCHE SAN MARINO.#Sanremo2019 #Mahmood — mish⚪⚫💧☁️ (@__sweetener__3) 11 febbraio 2019

Scusate il ritardo ma in che senso #Mahmood non sa se andare all' #Eurovision?

ALESSANDRO CARO IL MONDO DEVE SAPERE.

SAN MARINO DEVE VOTARE.

ABBIAMO UN SOGNO NEL CUORE#mahmood4eurovision@Mahmood_Music @EurovisionRai pic.twitter.com/iBkrDR9xg5 — Luce Rosselli (@LuceRosselli) 11 febbraio 2019

MAHMOOD HA VINTO SAN MARINO IS SHACKING #Sanremo2019 pic.twitter.com/ETddCMVIQq — martina (@xjohnlockvibes) 10 febbraio 2019

San Marino anche tu quest’anno pic.twitter.com/JNRX33BeYJ — xgenesisx (@xmaaarcox) 12 febbraio 2019