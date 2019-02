"IL MULO" di Eastwood

San Marino cinema porta THE MULE-IL CORRIERE l'ultimo film di Clint Eastwood al Concordia per l'intera settimana cinematografica

Il mulo cammina piano, sul sicuro senza sgarrare, stesso percorso, trasporta quintali per anni fino alla vecchiaia; non si lamenta, anzi, è contento della biada finale: se la gode fino alla morte.

THE MULE- IL CORRIERE della droga è (EARL) un anziano floricoltore in crisi famigliare ed economica che per 'necessita'... si presta al trasporto di droga nell'ILLINOIS (letteralmente x centinaia di kg lungo la provincia americana x km) assoldato dal cartello messicano guidato dal boss LATON (Andy Garcia). “TATA” è il nonno yenkee, saggio e amichevole, che tiene a distanza ispanici e neri, pronto al trasporto dietro compenso senza far parola.

Ha perso da anni la famiglia dietro ai suoi lilium e alle orchidee regalate a tutti. Solo la nipote lo vuole: la figlia non gli parla e la moglie lo ama ancora ma non lo cerca più; e muore... Solo il funerale della donna di tutta una vita gli mostra la BELLEZZA dell'ultimo fiore...

fz