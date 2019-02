Oggi il World Radio Day

Tutto il mondo celebra la radio. Radio che informa, trasforma e unisce. Mette insieme persone e comunità, favorisce legami. E da qui il tema scelto per il World Radio Day 2019 “Dialogo, Tolleranza e Pace”, mettendo in evidenza come la radio sia il mezzo ideale per contrastare gli appelli alla violenza e alle diffusione del conflitto. Da oltre 120 anni, fra la gente. Smentendo chi, a più riprese, ne profetizzava la scomparsa o la sostituzione all'avvento di nuovi mezzi di comunicazione, resiste al cambiamento, anzi, si rinnova su questo, contaminando: la radio è in tv, la radio è sul web.



Nel video, interviste a Lia Fiorio, Stefano Coveri e Mirko Zani - voci di Radio San Marino; a Pino Cesetti, Responsabile Reti Radiofoniche San Marino RTV e al Direttore Generale di San Marino RTV, Carlo Romeo.



AS