San Marino: "il Titano racconta" alla Biblioteca di Stato

Nella Sala Alberoni della Biblioteca di Stato il libro di Egidio Belisardi, "il Titano racconta", è stata occasione per il figlio Luigi ed i vecchi amici dell'autore di leggere alcuni brani del libro e di raccontare quella San Marino che il primo giornalista che vi operò in pianta stabile raccontò con corrispondenze quotidiane per i radiogiornali RAI dell'Emilia Romagna e per l'agenzia Ansa. L'autore scrisse per lasciare traccia di una società che stava rapidamente scomparendo a causa delle 'nuove tecnologie, come le automobili e la televisione; riproporre la nuova edizione dopo più di 40 anni "non avrebbe senso- è stato sottolineato- se non ci trovassimo oggi nel bel mezzo di una seconda rivoluzione sociale, ancor più veloce e potente della prima, che sta radicalmente modificando i modelli comportamentali e le relazioni sociali". Una occasione quindi per riflettere sul cambiamento di quella realtà.