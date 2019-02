"Insieme 200": una serie di francobolli per i 200 anni del Consolato Usa a Firenze

In uscita una serie di francobolli dedicata al bicentenario della presenza consolare statunitense a Firenze e dei rapporti consolari con la Repubblica di San Marino, denominato “Insieme 200”. E' il frutto della collaborazione tra Ufficio Filatelico e Università di San Marino. Il lavoro rappresenta l’incontro tra San Marino e gli Stati Uniti attraverso il gioco di intersezioni tra i colori delle relative bandiere che prendono forma dai merli della torre del Palazzo Pubblico. A fare da tramite tra i due Stati c’è Firenze con il Ponte Vecchio, uno dei simboli architettonici della città. I bozzetti sono opera di Giuseppe Digeronimo, membro dello staff didattico del corso di laurea in Design dell’Ateneo sammarinese. Nel 2019 già programmato un evento promosso dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri per commemorare i 200 anni della presenza consolare statunitense in Italia.