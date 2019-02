Scambio culturale internazionale: l'incontro del Segretario Renzi con gli studenti tornati da Vienna

Conclusa la prima parte dello scambio culturale con la VIS. A giugno toccherà ai ragazzi di Vienna visitare e studiare in Repubblica

Sono stati ricevuti a Palazzo Begni dal Segretario di Stato Nicola Renzi i 17 ragazzi della Scuola Secondaria Superiore che hanno partecipato al programma di scambio culturale con la Vienna International School. I giovani studenti sammarinesi, accompagnati dalla professoressa Sandy Berti, hanno frequentato per una settimana la VIS alloggiando con le famiglie dei loro coetanei. Quest'estate i ruoli si invertiranno e saranno gli studenti di Vienna a venire a visitare e studiare in Repubblica.



Il programma è stato lanciato lo scorso anno dalla Segreteria di Stato agli Affari Esteri in collaborazione con la Segreteria di Stato alla Cultura, ed è stato sviluppato grazie al sostegno dell'Ambasciata Sammarinese in Austria. “Il nostro obbiettivo – sottolinea Renzi – è intensificare questo genere di rapporti per il bene della nostra scuola”