15 febbraio 1950: esce al cinema "Cenerentola"

Basato sulla fiaba di Charles Perrault, Cenerentola è il 12º Classico Disney e uno dei più importanti dello studio statunitense.



La casa di Topolino infatti negli otto anni precedenti aveva rinunciato a creare storie uniche, realizzando invece film-collage di cortometraggi. Cenerentola fece tornare la Disney ad un nuovo periodo d'oro che fece imporre nel mondo definitivamente il concetto di Classico Disney, riprendendo la scia lanciata anni prima con Biancaneve e i sette nani.



Fu ridistribuito al cinema ben cinque volte in America del Nord e sette in Italia. Amatissimo da più generazioni, ha avuto due seguiti e un remake in live action nel 2015 con Cate Blanchett nel ruolo della malvagia matrigna di Cenerentola e Lily James come Cenerentola.



Nel 2018 il film è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.