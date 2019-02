Donne nel Limite, l'omaggio in versi di Maria Stella Mei a Nidaa Badwan

Al museo San Francesco, nell'ambito di un quel percorso particolare che San Marino propone fino al 10 marzo“Donne nel limite”, le parole hanno oltrepassato il proprio. La poetessa Maria Stella Mei chiamata dagli Istituti Culturali per l'ultimo appuntamento collaterale previsto all'interno del percorso dedicato all'autenticità dell'io. A cura di Maria Gloria Riva e Francesco Maria Acquabona, il progetto espositivo ha come filo conduttore il limite, integrato nella propria vita nell'ottica del superamento, non solo del limite ma dell'io. Le forme di Paola Ceccarelli, scultrice costretta da una menomazione all'udito a rinunciare alla musica, le note di Danuta Conti, i colori di Nidaaa Badwan, nelle parole di Maria Stella l'ispirazione che nasce da quella femminilità capace di dare vita, attraverso il dolore, in ogni esperienza. Con versi dedicati a Nidaa Badwan

Nel video l'intervista a Maria Stella