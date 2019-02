TRAGEDIA di classe

Intenso appuntamento ieri al Titano con il teatro greco rivisitato dalla Compagnia LE BELLE BANDIERE in una messinscena che fa storia per la rassegna MICROPHONIE



L’Antigone di BUCCI-SGROSSO è una tragedia popolare senza tempo. Ciò che accadeva nell’antichità accade anche ora. Il contrasto tra potere e ragione si insinua nelle pieghe di ogni realtà sociale

così ridotta e minimale da creare un non - tempo, tra il medioevo e la fantascienza: un universale teatrale indeterminato che fa pensare a figure come di giganti, fragili, in scena. Antigone è quella lama di luce, che in nome della pietas dovuta al fratello defunto, rompe l'adesione cieca alla legge spezzando l'ordine costituito e ricostruendolo sulle fondamenta dell'umanità - famiglia. Grazie a Elena Bucci e Marco Sgrosso la tragedia greca acquista un'inusitata e scandalosa leggerezza: la loro è un'Antigone eterna e spolpata.

fz