Domeniche in musica: Bob Dylan protagonista del primo incontro

Ha preso il via nel pomeriggio, con il primo incontro musicale dedicato a Bob Dylan, la seconda edizione delle ‘Domeniche in Musica’ organizzate dall’Istituto Musicale Sammarinese, curate e condotte da Michele Selva.



La rassegna nasce con il patrocinio della Giunta di Castello Città di San Marino e con il sostegno di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. Viene riproposta la formula della scorsa edizione, molto apprezzata da parte del pubblico, con incontri dedicati all’approfondimento di temi e autori della grande musica, affrontati in maniera informale e colloquiale ed arricchiti da musica dal vivo e contributi audio e video. Al termine di ogni incontro una degustazione di vini o birre.



L’edizione originale di quest’anno gioca sull’abbattimento dell’idea di “genere musicale” ed intende parlare indifferentemente di musica classica, moderna e di musica rock, pop e cantautorale.

Il primo “sconfinamento” avviene affrontando la figura, o meglio, le figure imprescindibili di Bob Dylan, recente premio Nobel per la letteratura: dagli inizi Folk impegnati attraverso la svolta elettrica fino ai più recenti sviluppi che lo portano dal country, alla religione, alla musica di Sinatra.



Il secondo incontro è previsto per domenica 3 Marzo con il Flauto Magico di Mozart e gli allievi dell’Istituto Musicale. Il costo del biglietto per l’ingresso e la degustazione è di 5 euro a persona.