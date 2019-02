San Marino: il Mago Gabriel annuncia un esperimento di smaterializzazione "ad alta quota"

Materializzare un elemento solido a 300 metri di altezza e una velocità di circa 200 km orari, per poi smaterializzarlo e rimaterializzarlo istantaneamente a terra. Questo l'esperimento "ad alta quota" annunciato dal Mago Gabriel, assistito dalla figlia Magica Gilly, che verrà eseguito come lancio per il 22° Festival Internazionale della magia di San Marino. Un numero complesso e mai realizzato prima per il quale l'Aeroclub San Marino ha messo a disposizione un aereo a 4 posti in cui viaggeranno dei giornalisti per documentare il tutto a mezzo stampa.



L'idea nasce dopo un attento lavoro di ricerca e approfondimento su un'esperimento mai realizzato dal torinese Gustavo Adolfo Rol, il più grande sensitivo e medium della storia. Gabriel ha studiato per dieci anni la sua attività e si impegna, come omaggio, a portare a termine il numero di magia.



L'appuntamento è per venerdì 8 marzo alle 11:00 all'Aeroclub di San Marino. Sulla pagina facebook dell'evento sarà possibile seguirlo in diretta streaming.



