Cisterne quattrocentesche aperte

Presentato il progetto di recupero Centro storico e terrazzo adiacente a Palazzo Pubblico a fini espositivi per utilizzo collettivo delle antiche cisterne del Pianello

Le Segreterie Cultura e Territorio in sinergia con la commissione preposta alla Conservazione Monumenti, Antichità e Arte, hanno condiviso il lavoro progettuale dell'Ufficio Tecnico su rilievi del Catasto. Le due grandi camere, coperture e volte a botte, le vasche e i varchi fino al terrazzino esterno con ascensore su via Eugippo per un nuovo asset turistico e culturale.

Il primo step (COSTO 280MILA EURO) prevede accessibilità, consolidamento, sicurezza e conservazione, indagini archeologiche e azioni di valorizzazione per la salvaguardia della antica struttura d'origine 400centesca. Queste le linee guida con un minimo intervento, facilmente amovibile per una lettura completa dello spazio architettonico antico. La seconda fase conclusiva prevederebbe la fine lavori entro il 2020 per il XXV del restauro di Palazzo Pubblico ad opera di Gae Aulenti.

fz



Intervista con MARCO PODESCHI Segretario Istruzione e Cultura